Rio Ferdinand attacca lo United: "Il Como ci ha ridicolizzato, a tratti sembravano in 12"

Rio Ferdinand è assolutamente inorridito dalla prestazione del Manchester United dopo il tracollo di Como e su X esprime tutto il proprio disappunto: "Il Como di Cesc Fàbregas ci ha fatto sembrare una squadra che ha vinto una LOTTERIA per trovarsi in Champions League. A tratti sembrava che il Como avesse 12 giocatori in campo. Siamo stati INOFFENSIVI in attacco. NESSUNA forza fisica / intensità di corsa nella squadra. INCAPACITÀ di portare pressing sul Como. NESSUno schema in fase di possesso.

Bisogna dare grande merito a Cesc e al modo in cui ha costruito questa squadra, per poi vedere come sia riuscito a trasmetterle le sue idee. Tutti conoscono i propri compiti e sono concentrati al massimo sia in fase di possesso che di non possesso. Si affidano ai compagni anche quando sono sotto pressione: un grande esempio di fiducia reciproca.

Ma questo non è una scusante per noi: stasera siamo stati pessimi e sembriamo una squadra senza un briciolo di fiducia in questo momento. C'è tantissimo da fare per invertire la rotta... e non ho nemmeno menzionato gli infortuni! La differenza di budget non si è di certo vista nella differenza tra le due squadre in campo! Nico Paz: gran bel giocatore, a proposito".