Man United, Ferdinand furioso per l'esonero di Carrick: "Comunicato scritto da ChatGPT"

L'esonero di Michael Carrick scatena le polemiche in casa Manchester United. Nonostante il terzo posto conquistato nella scorsa Premier League, con 12 vittorie nelle ultime 17 partite, l'ex centrocampista è stato sollevato dall'incarico dopo un avvio di stagione deludente. Una decisione che ha provocato la dura reazione di Rio Ferdinand, particolarmente critico nei confronti della proprietà e dei dirigenti del club per le modalità con cui è stato comunicato l'addio.

Ferdinand attacca lo United: "Il comunicato sembra ChatGPT"

Attraverso i social e il programma Rio Presents, l'ex difensore ha contestato soprattutto l'assenza di una presa di posizione personale da parte dei vertici societari: "Il comunicato del Manchester United sembra ChatGPT... Voglio sentire una voce! Voglio vedere un volto associato a questa vicenda...". Nel mirino di Ferdinand sono finiti Sir Jim Ratcliffe, Omar Berrada e Jason Wilcox, che avrebbero deciso l'esonero durante una riunione nel sud della Francia, con la famiglia Glazer collegata dagli Stati Uniti. Carrick, rimasto a Manchester, ha appreso la decisione a Carrington, prima della diffusione del comunicato ufficiale.

"Le fughe di notizie sono terribili, Carrick meritava più rispetto"

Ferdinand ha poi criticato la gestione pubblica della vicenda: "Credo che, visto come è stata gestita, si sarebbe potuto fare molto meglio. Ritengo che le fughe di notizie provenienti dal club siano terribili; non fanno onore a nessuno". L'ex difensore ha concluso chiedendo maggiore considerazione per il suo vecchio compagno di squadra: "È terribile che la vicenda si stia svolgendo pubblicamente in questo modo. Il minimo che ci si aspetterebbe è un po' di rispetto". Intanto il Manchester United ha annunciato l'intenzione di nominare un nuovo allenatore a titolo definitivo il prima possibile.