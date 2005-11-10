Lisandro Martinez contro la proprietà, due leggende del Man' United lo bacchettano

Le dichiarazioni di Lisandro Martínez contro la dirigenza del Manchester United continuano a far discutere in Inghilterra. Dopo aver criticato pubblicamente il club per la mancanza di investimenti e rinforzi, il difensore argentino è finito nel mirino di tre leggende del calcio inglese: Wayne Rooney, Rio Ferdinand e Jamie Carragher, che hanno giudicato inopportuno il suo sfogo.

Rooney, miglior marcatore della storia dei Red Devils, ritiene che il campione del mondo abbia sbagliato tempi e modi. "È anche una mancanza di rispetto nei confronti dei compagni. Sta dicendo che questa squadra non è all'altezza", ha dichiarato l'ex attaccante, aggiungendo che certe questioni dovrebbero essere affrontate all'interno dello spogliatoio. Rooney ha poi lanciato un avvertimento: "Se vuole che arrivino nuovi giocatori, potrebbe essere lui uno di quelli destinati a lasciare il club. Le sue prestazioni non sono state all'altezza".

Sulla stessa linea anche Rio Ferdinand, che ha sottolineato come Martínez avrebbe dovuto confrontarsi prima con il gruppo. "Non è giusto che i giocatori vengano a sapere certe cose dai media invece che da un compagno", ha spiegato sul suo canale YouTube, ricordando i precedenti di Cristiano Ronaldo e Roy Keane, entrambi protagonisti di forti critiche pubbliche prima dell'addio allo United. Secondo Sky Sports UK, anche all'interno del Manchester United le parole del difensore avrebbero provocato irritazione e sorpresa. La società starebbe valutando eventuali provvedimenti disciplinari, mentre continua a monitorare il mercato alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato. Il futuro di Martínez, legato al club fino al 2027, appare ora meno scontato.