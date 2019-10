Rivedi il nuovo sfogo di Emre Can: "Juve, non sono felice"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Al momento non sono felice, non sto giocando al contrario della scorsa stagione". nella serata di ieri, dopo la gara contro l'Argentina, è arrivato un nuovo sfogo da parte di Emre Can che non ha mancato così di accusare il poco minutaggio con la Juventus mentre non ha mancato di ringraziare il ct della Germania, Joachim Low, "per la fiducia e per la chiamata nonostante giochi poco". Il centrocampista è fuori dalla lista per la Champions League e in Serie A ha giocato solo tre spezzoni per un totale di 78 minuti, presenza ben differente rispetto alla centralità avuta nel club torinese nella scorsa stagione. Rivedi il nuovo sfogo di Can nel video proposto da Tuttomercatoweb.com.