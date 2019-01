RMC SPORT - Palmeri: "Allan-PSG, distanza eccessiva tra le parti"

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista di RMC Sport, al Live Show ha parlato così: "Allan non è mai stato veramente vicino al PSG. I francesi sarebbero arrivati a 50 milioni di euro, il Napoli lo valutava 100 ma sarebbe potuto arrivare a 80. Restava comunque una differenza notevole tra domanda e offerta. Il PSG deve anche stare un po' attento ai paletti del fair play. Le distanze erano troppe per essere coperte così in poco tempo".

L'Inter oggi ha definito l'arrivo di Soares, che giocatore è il terzino portoghese?

"E' un'occasione di mercato. E' un terzino solido ma non è paragonabile a Cancelo. Soares può dare un aiuto in fase offensiva ma è un giocatore più difensivo che offensivo. Il problema di Vrsaljko è che non si sappiamo se si debba operare o meno, nel caso in cui debba ricorrere ad un'operazione è possibile che l'Inter decida di non riscattarlo".

Che pensi di Caceres alla Juventus?

"A Rugani la Juventus non dà fiducia ed ha superato Benatia solo perché il marocchino ci ha messo tanto del suo. Credo che la Juventus sia stata spiazzata dal lavoro che ha fatto l'Inter su Godin. I bianconeri ci avevano lavorato per portarlo a Torino questa estate ma l'Inter ha anticipato i tempi. L'azione di disturbo dell'Inter su Godin ha provocato anche questo errore da parte della Juve. Anche così i nerazzurri possono provare a colmare il gap con la Juventus. L'Inter con Godin ha fatto un'operazione in controtendenza rispetto al recente passato. Caceres mi è sembrata un'opzione di fortuna".