Roma, accordo con Lulli per il rinnovo: l'esterno firmerà fino al 30 giugno 2031

Emanuele Lulli è a un passo da rinnovo con la Roma. Le parti hanno infatti trovato l'accordo per il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2027, fino al 30 giugno 2031. Nelle prossime ore potrebbe già arrivare la firma sul nuovo accordo, con l'ingaggio del calciatore che sarà a salire nel corso delle stagioni.

Una vita alla Roma

Lulli ha siglato il suo primo gol in Serie A la settimana scorsa nella sfida vinta contro il Genoa all'Olimpico e l'obiettivo del club giallorosso è sempre stato quello di blindare il prodotto delle giovanili, per non rischiare di perderlo in futuro, visto che dopo poco tempo l'esterno di centrocampo è diventato un titolare con Gasperini che lo alterna molto spesso con Molina.