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Serie A, i migliori 5 italiani dopo 12 giornate: Cisse resta primo. Lulli sale sul podioFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 15:15Serie A
autore Gaetano Mocciaro
24.11.2026 15:15Serie A
Il giovane del Milan si conferma al top grazie alla rete segnata al Frosinone. Continua a sorprendere il giovane esterno della Roma, lanciato da Gasperini
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Cisse resta il miglior calciatore italiano per rendimento dopo 12 giornate. Sale sul podio Lulli, scende Calò. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro che ne hanno giocato almeno la metà.
1. Alphadjo Cisse (Milan) 6.86 (7)
2. Antonio Raimondo (Frosinone) 6.80 (10)
3. Emanuele Lulli (Roma) 6.71 (7)
4. Giacomo Calò (Frosinone) 6.67 (12)
5. Mattia Zaccagni (Lazio) 6.67 (9)
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