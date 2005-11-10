Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 13ª giornata: da Lulli a Pellegrino
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Luca Di Leonardo
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Oggi alle 08:30Fantacalcio
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27.11.2026 08:30Fantacalcio
I 4 nomi scommessa per la tredicesima giornata di Serie A: un nome per reparto schierabile al fantacalcio
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Venerdì alle 20:45 ci sarà l'anticipo Venezia-Bologna che darà inizio alla tredicesima giornata al fantacalcio.
Quattro scommesse da schierare al fantacalcio: un nome per reparto.
Palmisani (Frosinone-Parma): 3 clean sheet in stagione,terzo portiere per numero di parate in Serie A.
Lulli (Roma-Monza):2 gol e 2 assist in stagione. Primo tra i difensori per fantamedia.
Barella (Inter-Genoa):1 gol e 2 assist in stagione, 1 insufficienza nelle ultime 6 giornate.
Pellegrino (Udinese-Fiorentina):4 gol nelle prime 12 giornate, terzo attacccante per duelli vinti in Serie A.
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