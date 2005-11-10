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Roma, D'Amico: "Orgogliosi della gara col Real, abbiamo grande fiducia in Castro"

autore
Marco Pieracci
Oggi alle 20:32Serie A
autore Marco Pieracci
17.10.2026 20:32Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Tony D'Amico, direttore sportivo della Roma, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dalla sfida in casa contro il Genoa: "Ha lasciato consapevolezza di aver fatto una grandissima partita per 80 minuti, orgogliosi di aver espresso un calcio bello. Gli ultimi 10 sono insegnamenti che ti lasciano queste competizioni. La Champions ti rende più forte, passando anche attraverso sconfitte. Dobbiamo prendere il massimo da tutte queste partite".

Vi aspettate tanto da Castro?
"Santi è arrivato con grande entusiasmo, lo abbiamo voluto fortemente anche per questi momenti. Abbiamo grande fiducia in lui e in tutto il gruppo, siamo sicuri che farà una grande partita".

Da chi si aspetta qualcosa di bello?
"Da tutta la squadra, la cosa più importante è sempre il gruppo. Ci aspettiamo che i ragazzi facciano una bella partita, quella di stasera sarà ancora più difficile. Queste competizioni ti danno tanto, ma ti tolgono anche tante energie, è uno step che dobbiamo fare per restare a questi livelli".

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