Il direttore sportivo della Roma Tony D'Amico ha parlato a DAZN nel prepartita della sfida tra i giallorossi e il Parma: “Dopo le pause l’incognita c’è. Sappiamo però che i ragazzi sono ben allenati e il mister ha scelto giocatori che sono rimasti qui. I sudamericani li abbiamo ritrovati tardi, ma siamo fiduciosi e vogliamo fare una bella partita”.

Gasperini ha detto che si confronta con lei quotidianamente, ma i tifosi vogliono saperlo: c’è un mercato già programmato? Su Endrick, Lookman e un’uscita di Koné?

“Fare nomi oggi è prematuro. Ci sono tante variabili da qui a gennaio. Il nostro obiettivo è cercare di migliorare la squadra, come in ogni finestra di mercato. Le partenze, come per esempio di Kone, non rinforzano la squadra. Questa non è la nostra filosofia, ci confronteremo con il mister sul tipo di giocatori che dovremo ricercare. Quello di gennaio è un mercato non semplice, fatto di occasioni. Credo che la partenza di Koné sia difficile se vogliamo rinforzare la squadra”.

Giocatori come Svilar e Dybala hanno un carisma importante:

“E’ sicuramente un aspetto importante. Quando mancano questi giocatori possono comunque nascere opportunità per altri ragazzi che lo meritano. Il mister dice dall’inizio che allargare la rosa vuol dire anche questo, mettere alla prova tutti quelli che si impegnano. Anche in difficoltà abbiamo tenuto un livello alto”.