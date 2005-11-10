Il DS della Roma Tony D'Amico è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio della sfida di campionato contro il Monza. Di seguito le sue parole:

"Con il mister c'era già una conoscenza fatta a Bergamo. Questo facilita i nostri rapporti. È una piazza spettacolare in cui bisogna dare il massimo, lo stiamo facendo e i risultati li vedremo a fine anno. La presenza della proprietà ci rende orgogliosi, è un segnale di attaccamento. Loro sono in contatto quotidiano con noi, ci auguriamo di fare una bella prestazione davanti a loro. Hermoso? È un po' che parliamo, ci auguriamo di chiudere il rinnovo. Per noi è un giocatore importante e ci auguriamo che sia lo stesso per lui. Ovviamente giocando ogni tre giorni è più difficile parlare di queste cose"