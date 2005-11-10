Tony D'Amico, direttore sportivo della Roma, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dall'inizio della gara contro il Monza all'Olimpico, partendo dal commento del ritorno di tutta la proprietà allo stadio: "Sicuramente è un grande segnale. Siamo molto felici del loro arrivo. La loro presenza certifica la volontà e l'affetto che hanno per la città e per tutta la squadra. Siamo molto contenti. Anche quando non sono presenti fisicamente, sono comunque vicini attraverso il nostro CEO, con cui si sentono spesso. Quindi siamo davvero contenti, è un motivo di orgoglio e un motivo in più per fare bene oggi”.

Mario Hermoso è stato protagonista a Parigi e lo è stato per tutta la stagione, diventando sempre più un pilastro della Roma di Gasperini. Però ha il contratto in scadenza e si parla anche dell'interesse di altre squadre. Hermoso rinnoverà con la Roma?

“Delle altre squadre non so nulla. Parliamo da un po' con Mario. Per noi è un giocatore importante e penso che la Roma sia importante per lui. Quindi ci auguriamo di poter chiudere questo rinnovo”.

Si ipotizza un attaccante destro che parta da sinistra e un esterno basso per avere più alternative per il mercato di gennaio. Sono questi i ruoli sui quali state lavorando?

“Ho preso appunti! Però sappiamo già dalla fine del mercato quello che dobbiamo fare. Poi bisognerà vedere cosa riusciremo a realizzare, perché sappiamo che il mercato di gennaio è molto complicato. Oggettivamente stiamo lavorando, ma siamo concentrati su quello che siamo oggi, su quello che la squadra mostra in campo ogni domenica e in ogni impegno, sui miglioramenti che sta facendo. Poi, per quello che riusciremo a fare, daremo sicuramente il massimo per migliorare la squadra”.