Roma, beata gioventù: contro il Genoa la formazione più giovane degli ultimi cinque anni

La Roma guarda al futuro e può farlo partendo da quanto visto contro il Genoa. Tra infortuni e scelte tecniche, Gian Piero Gasperini ha schierato la formazione giallorossa più giovane degli ultimi cinque anni, con un'età media di 24 anni e 362 giorni. Bisogna tornare al 9 maggio 2021 contro il Crotone per trovare una Roma ancora più giovane, allora guidata da Paulo Fonseca. Stavolta gli Under 23 partiti dal primo minuto sono stati addirittura sette: Castro, Mora, Lulli, Rensch, Koulierakis, Pisilli e Soulé. Una base particolarmente interessante proprio mentre a Trigoria si ragiona anche sulla possibilità di allestire una squadra B dalla prossima stagione.

Lulli e Mora, i due classe 2007 che fanno sorridere Gasperini

A prendersi la scena sono stati soprattutto Emanuele Lulli e Rodrigo Mora. Con il gol contro il Genoa, Lulli è diventato il secondo marcatore più giovane di questa Serie A e, a 19 anni e 61 giorni, soltanto il terzo italiano più giovane ad aver segnato con la Roma nel nuovo millennio dopo Alessio Romagnoli e Stefano Okaka. Una soddisfazione particolare per Gasperini, che ne ha accompagnato direttamente la crescita. Diverso il percorso di Mora, sul quale il club ha effettuato un investimento enorme: 25 milioni già versati e altrettanti previsti il prossimo anno, salvo una cessione che comporterebbe il riconoscimento al Porto del 50% dell'incasso. Il talento non manca, mentre il lavoro principale riguarda adesso la crescita dal punto di vista fisico.

Da Soulé a Castro, prende forma l'ossatura della Roma del futuro

Il progetto non si limita ai due classe 2007. Soulé e Pisilli sono ormai vicini allo status di certezze, mentre contro il Genoa sono partiti dall'inizio anche Rensch, Koulierakis e Castro. Quest'ultimo ha mostrato segnali di crescita nelle ultime due gare contro Real Madrid e Genoa, mentre Koulierakis sta ancora assimilando tutti i movimenti richiesti da Gasperini ai propri difensori. Rensch, invece, deve ancora confermare pienamente le aspettative con cui era arrivato dall'Ajax. I senatori torneranno, da Malen a Dybala fino a Cristante, ma intanto la Roma ha scoperto di poter già contare su un nucleo di giovani attorno al quale costruire una parte importante del proprio futuro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.