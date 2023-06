Roma, Carles Perez vuole solo il Celta Vigo: rifiutate tutte le altre destinazioni

Non solo entrate per la Roma. Il club giallorosso dovrà sfoltire l'organico e piazzare quei giocatori che non rientrano nei piani di Mourinho. Fra questi ci sarebbe Carles Perez. Lo spagnolo, riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, avrebbe rifiutato tutte le offerte perchè vorrebbe solo tornare al Celta Vigo. Dal canto suo, la formazione galiziana non ha però presentato alcuna offerta.