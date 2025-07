Ufficiale Ricordate l'ex Roma Carles Perez? Ora gioca in Grecia, ha firmato con l'Aris Salonicco

Carles Perez, ex Roma (78 presenze, 8 gol e 7 assist nella sua avventura giallorossa), riparte dalla Grecia. L'ARIS Salonicco ha annunciato oggi il suo approdo in giallonero: "La PAE ARIS annuncia l'acquisizione di Carles Pérez in prestito con opzione di acquisto obbligatoria, nell'estate del 2026, dalla RC Celta Vigo. Carles Pérez Sayol è nato il 16 febbraio 1998 a Granollers, in Catalogna. Ha iniziato la sua carriera calcistica giocando nelle accademie di CF Vilanova del Vallés, CF Damm Youth e RCD Espanyol, prima di unirsi ai settori giovanili del Barcellona all'età di 14 anni.

Dopo aver attraversato tutti i settori giovanili de "La Masia", è arrivato fino alla prima squadra del Barcellona nella stagione 2019/20 (13 presenze, 3 gol, 2 assist) e a metà anno è stato ceduto in prestito per sei mesi all'AS Roma. Nella capitale italiana ha lasciato ottime impressioni, tanto che l'AS Roma ha speso 13 milioni di euro per acquistare i suoi diritti nel settembre 2020.

Sono seguite due stagioni piene a Roma (76 presenze, 8 gol, 7 assist) tra campionato, Coppa Italia e competizioni europee, prima di essere ceduto in prestito per una stagione alla RC Celta Vigo nell'estate del 2022. Il suo ritorno in Spagna è stato impressionante e l'estate successiva gli spagnoli lo hanno acquistato per 5,2 milioni di euro. Con la maglia della RC Celta Vigo ha giocato 57 volte (8 gol, 7 assist) e l'anno scorso ha militato nel Getafe CF in prestito, registrando 30 presenze e 3 gol tra La Liga e la Coppa di Spagna.

Da oggi, Carles Pérez appartiene alla famiglia dell'ARIS.

Benvingut, Carles!".

Nelle sue prime dichiarazioni a arisfc.com.gr, Carles Pérez ha commentato: "È una grande sfida nella mia carriera venire all'ARIS e non vedo l'ora di vivere questa esperienza. Il signor Reyes e anche Hugo Mallo, che ha giocato qui l'anno scorso, mi hanno parlato benissimo della squadra e di Salonicco. Quindi so cosa mi aspetta. L'ARIS è un club con aspettative e pressione. Mi piace questo perché voglio sempre pormi obiettivi alti e raggiungerli. Insieme al mio allenatore, ai miei compagni di squadra e ai tifosi faremo di tutto nella nuova stagione per raggiungere i nostri obiettivi in Grecia e in Europa. Sono felice di essere qui e aspetto il momento in cui inizierà l'azione."