Cristante-gol in Fenerbahçe-Roma: "Peccato per la rete subita, ma usciamo dal campo a testa alta"
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Bryan Cristante, capitano della Roma, commenta ai microfoni di Sky Sport il pareggio per 1-1 contro il Fenerbahce nella prima giornata di Champions League: "Ottima prestazione, abbiamo gestito bene la partita nel primo tempo attaccando tanto anche nel secondo. Peccato per il gol subito".
Cos'hai pensato sul gol?
"Era ancora presto, è stato un gol importante ma al di là del gol abbiamo fatto un'ottima partita. Peccato per il pareggio, ma andiamo a casa a testa".
L'atteggiamento è stato quello giusto?
"Sì, assolutamente. Siamo partiti decisi dal primo minuto, torniamo a casa a testa alta e aspettiamo la prossima".
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