Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cristante-gol in Fenerbahçe-Roma: "Peccato per la rete subita, ma usciamo dal campo a testa alta"

Cristante-gol in Fenerbahçe-Roma: "Peccato per la rete subita, ma usciamo dal campo a testa alta" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
autore
Marco Pieracci
ieri alle 21:23Serie A

Bryan Cristante, capitano della Roma, commenta ai microfoni di Sky Sport il pareggio per 1-1 contro il Fenerbahce nella prima giornata di Champions League: "Ottima prestazione, abbiamo gestito bene la partita nel primo tempo attaccando tanto anche nel secondo. Peccato per il gol subito".

Cos'hai pensato sul gol?
"Era ancora presto, è stato un gol importante ma al di là del gol abbiamo fatto un'ottima partita. Peccato per il pareggio, ma andiamo a casa a testa".

L'atteggiamento è stato quello giusto?
"Sì, assolutamente. Siamo partiti decisi dal primo minuto, torniamo a casa a testa alta e aspettiamo la prossima".

Articoli correlati

Immagine news 1
Cristante uomo copertina della Roma: protagonista in Champions, oltre ogni critica
Immagine news 2
Cristante sblocca la sfida di Istanbul. Roma avanti al 39' grazie al superstite del 2019
Immagine news 3
Ti ricordi l'ultima Roma in Champions? Cristante il superstite. De Rossi allena El Shaarawy

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
01:00 Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 settembre
Immagine news 2
00:30 Serie A
Como, Fabregas: "Serata storica, se ne parlerà anche tra 10 anni. Vittoria dedicata a Caqueret"
Immagine news 3
00:25 Serie A
De Rossi sul mercato del Genoa: "È disonesto intellettualmente darci 3 come voto"
Immagine news 4
00:23 Serie A
Udinese, l'operazione al cuore terrà Piotrowski out 4 settimane: salta anche la Nazionale
Immagine news 5
00:19 Serie A
Zenga: "Fabregas si mette a cinque quando vince, questo perché il Como non è al 100%"
Immagine news 6
00:15 Serie A
L'Inter accoglie BBVA, Marotta: "Sognare non costa niente, insieme andremo lontano"
Immagine news 7
00:08 Serie A
Florenzi stravede per il Como: "È come giocare alla play e il joystick lo tiene Fabregas"
Immagine news 8
00:02 Serie A
Lipsia, Demichelis: "Complimenti al Como. Dobbiamo lavorare ed essere più solidi"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Questo Como non ha limiti: una goduria per chi ama il calcio. Mercato da super big, Fabregas ha creato qualcosa di magico. Tutti allievi di un club che potrebbe insegnare tanto a tutto il mondo del pallone
Primo piano
Immagine top news n.0 Tutti ai piedi del Como, unica italiana a vincere in Champions. 4-1 al Lipsia al debutto
Immagine top news n.1 La Roma esce con un punto dall'inferno di Istanbul. E l'allenatore del Fenerbahçe si dimette
Immagine top news n.2 La nuova Italia: Romano sì, Tresoldi ci ripensa. E Immobile "torna" in Nazionale (Under 16)
Immagine top news n.3 Champions League, la classifica dopo la prima giornata: Como quinto, guidano PSG e Bayern
Immagine top news n.4 Como-Lipsia 4-1, le pagelle: Baturina inventore, Diao prepotente, Douvikas certezza
Immagine top news n.5 Altro che debuttanti, Como da paura in Champions League: travolto 4-1 il Lipsia
Immagine top news n.6 La beffa al Milan, il gol alla Roma: Brown indigesto alle italiane, nella storia del Fenerbahçe
Immagine top news n.7 Cristante uomo copertina della Roma: protagonista in Champions, oltre ogni critica
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tre giovani che per il Milan possono (e devono) diventare dei top players Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Augusto Seedorf Owusu: chi è la soluzione d'emergenza scelta da Spalletti
Immagine news podcast n.2 È già emergenza nerissima per la Juventus: il centrocampo è un vero rebus
Immagine news podcast n.3 Paolo Vanoli torna alla Fiorentina: adesso ha i calciatori per giocare come voleva
Immagine news podcast n.4 La Lazio ha costruito un undici da alta classifica. Ma c'è un problema di 'profondità'
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Napoli, chi il colpevole di questo avvio stentato? Parlano gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Bucchioni: "Serve tempo ma se tra un 1 mese e mezzo vedremo stessi difetti..."
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Massimo Paganin: "Allegri è questo, a Milano però mi era piaciuto"
Serie A
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 settembre
Immagine box news Serie A Como, Fabregas: "Serata storica, se ne parlerà anche tra 10 anni. Vittoria dedicata a Caqueret"
Immagine box news Serie A De Rossi sul mercato del Genoa: "È disonesto intellettualmente darci 3 come voto"
Immagine box news Serie A Udinese, l'operazione al cuore terrà Piotrowski out 4 settimane: salta anche la Nazionale
Immagine box news Serie A Zenga: "Fabregas si mette a cinque quando vince, questo perché il Como non è al 100%"
Immagine box news Serie A L'Inter accoglie BBVA, Marotta: "Sognare non costa niente, insieme andremo lontano"
Serie B
Immagine box news Serie B Palermo, Mazzitelli è un nuovo giocatore rosanero: il comunicato del club siciliano
Immagine box news Serie B Il mercato del Palermo non è ancora finito: lo svincolato Mazzitelli alle visite mediche
Immagine box news Serie B Pisa, per Bozhinov sincope convulsiva da caldo: "Auspichiamo più tutela per i calciatori"
Immagine box news Serie B Da Benevento-Hellas Verona ad Avellino-Palermo, i convocati per la 4ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Bucchi scuote l'Arezzo: "A Empoli per dimostrare che quello di Verona è stato solo un incidente"
Immagine box news Serie B L'Avellino attende la risposta di James, la piazza intanto fantastica sul numero di maglia
Serie C
Immagine box news Serie C Torres, infermeria affollata in vista dell'Ostiamare: si ferma anche Sorrentino
Immagine box news Serie C Pagano: "La Salernitana ha solidità societaria. E Cosmi non è assolutamente in discussione"
Immagine box news Serie C Pianese, capitan Proietto: "Col Grosseto cerchiamo la prima vittoria, faremo di tutto"
Immagine box news Serie C Grosseto, Branco nuovo attaccante biancorosso: "Club solido e progetto ambizioso"
Immagine box news Serie C Grosseto, Vetrini dopo il ko in Coppa Italia: "Giusto puntare sul campionato"
Immagine box news Serie C Barletta, stadio 'Puttilli': lavori urgenti dopo l'avaria all'impianto luci
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Como-Lipsia
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fenerbahce-Roma
Immagine box news Pronostici Pronostico Napoli-Arsenal, Allegri vuole invertire la rotta
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile FVS confermato in Serie A Women, con più telecamere. Cappelletti: "Strumento prezioso"
Immagine box news Calcio femminile Lazio Women, Pinzani e il mercato: "Arriverà settimana prossima l'ultimo nostro innesto"
Immagine box news Calcio femminile Lazio Women, Pinzani: "Aperto un ciclo triennale: prima di vincere, serve costruire"
Immagine box news Calcio femminile Parma Women, accordo annuale per l'ex Napoli Natalie Muth
Immagine box news Calcio femminile Incontro tra l'AIA e i club di Serie A Women: confermato l'FVS. Previste telecamere aggiuntive
Immagine box news Calcio femminile L'Italia Under 20 fa la storia: Nuova Zelanda battuta e prima volta agli ottavi del Mondiale
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Beppe Savoldi, Mister due miliardi. L’estate del 1975 e il colpo che spaccò in 2 il calcio italiano
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Maurizio Montesi, la storia del calciatore militante
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso se lo merita, Inter e Roma duello vero
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 11 settembre 2001, le Torri Gemelle non fermano la Champions: si gioca Roma-Real
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, la classifica degli assist dopo 3 giornate
Newsticker
08/09 Figc, la Procura Coni respinge richiesta d’archiviazione per Malagò
07/09 Il trionfo di Kimi a Monza. La caduta delle ragazze del volley. Deludente pareggio tra Juve e Milan (1-1)
31/08 Scommesse, polemica sullo spot “True Data” della Serie A: l’Agenzia delle Dogane chiederà lo stop
31/08 Basta con questo calcio mercato! Vincono Inter, Como e Lazio
28/08 Europa League: la Juve trova due spagnole, il Milan due inglesi