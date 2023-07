Roma, Cristante non pensa al calcio arabo: "Oggi se mi offrissero di andarci, direi di no"

Il calcio arabo si sta sviluppando molto in questi mesi. Molti giocatori, attratti soprattutto da ingaggi top, lasciano il calcio europeo per approvare in Oriente. E' successi per esempio a Milinkovic-Savic che ha infatti salutato la Lazio per approdare all'Al-Hilal, oppure a Marcelo Brozovic che dopo la sua avventura all'Inter ha deciso di passare all'Al-Nassr. Questi sono soltanto due dei tanti esempi di giocatori che hanno deciso di aprire una nuova pagina nella loro carriera.

Le parole di Cristante

Non ci pensa in questo momento Bryan Cristante. Il centrocampista della Roma, intervistato dall'edizione de Il Messaggero, ha commentato: "In questo momento il calcio arabo non è paragonabile al nostro. Bisogna vedere come si evolve o se resta una questione legata a una sola estate. Oggi se mi offrissero di andarci, direi di no. Voglio competere qui. In avanti, chissà, è tutto da verificare".