Roma su Endrick? D'Amico: "Gennaio è lontano, ma faremo il massimo per il mister"

Il ds della Roma Tony D’Amico ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Champions League contro lo Slovan Bratislava.

Come ha vissuto i 7 minuti da incubo col Real?

"7 minuti particolari, senza respirare. Il Calcio è questo, la Champions è una competizione difficile e restano gli 80 minuti spettacolari giocati dalla squadra. Col Real l'aspetto negativo sono i punti, ma abbiamo vissuto una grande serata e ci sono aspetti positivi".

Vittoria col Genoa con tanti giovani in campo.

"E' stata una bella serata, eravamo curiosi anche noi. In questo il mister è un maestro, se abbiamo giocatori di talento. Arrivavamo dopo il Real, i ragazzi sono stati davvero bravi e siamo contenti di poter contare su di loro".

A gennaio ci riproverete per Endrick?

"Gennaio è lontano, ora ci concentriamo su noi stessi. Poi a gennaio faremo il massimo, per dare al mister risorse per affrontare al meglio tutte le partite".