La rinascita di Javier Pastore è uno dei principali meriti di Paulo Fonseca, allenatore della Roma che, anche in vista della gara di domani contro il Napoli, ha speso parole importanti per il Flaco: "Sì, nel suo caso è una questione fisica, perché sta giocando bene. Non abbiamo molte soluzioni in questo momento, lui sta bene".