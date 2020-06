Roma, Fonseca: "Ho ancora speranze per il quarto posto. E non siamo Dzeko-dipendenti"

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto in conferenza stampa a Trigoria per presentare la sfida contro il Milan, in programma domani alle 17:15, soffermandosi così sull'importanza della gara dal punto di vista della classifica: "Ancora speranza per il quarto posto? L’Atalanta è molto forte e sta bene. Ho ancora speranza, dobbiamo pensare intanto a vincere le nostre partite e poi agli altri. La squadra è Dzeko-dipendente? La valutazione viene dopo i due gol. Lui è importante, ma anche gli altri giocatori. Una squadra non dipende da un calciatore, tutti dipendono da tutti".

