© foto di www.imagephotoagency.it

Sconfitta interna per la Roma di Paulo Fonseca contro l'Atalanta. Sui perché dello stop il tecnico lusitano ha spiegato dai microfoni di RomaTv: “L’Atalanta ha meritato la vittoria perché noi non abbiamo fatto una buona partita, siamo andati in difficoltà nell’uno contro uno, non abbiamo avuto buone linee di passaggio, abbiamo avuto un’occasione ma l’Atalanta ha controllato meglio il gioco. Ho cambiato sistema perché pensavo fosse meglio per contrastare l'Atalanta, hanno segnato su un errore in fase di impostazione, dopo il gol loro non abbiamo più pressato. Sapevano che i giocatori bergamaschi sono molto pericolosi. Gli avversari hanno pressato molto bene i nostri centrocampisti, non abbiamo trovato soluzioni".