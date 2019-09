Roma, Fonseca: "Pellegrini giocava con dolore. Bene Smalling e Mancini"

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Roma espugna il Via del Mare: Lecce battuto per una rete a zero, decisivo Edin Dzeko. Questa l'analisi di Paulo Fonseca ai microfoni di Sky Sport al termine del match: "È una partita in cui avremmo potuto segnare cinque o sei gol, nella ripresa il Lecce non ha avuto occasioni. Stiamo trovando l'equilibrio, sono contento perché non abbiamo subito gol e abbiamo vinto. È sempre difficile vincere fuori casa, è una vittoria importante. Pellegrini ha un problema che dobbiamo risolvere. Ha giocato bene, ma con dolore. Smalling ha fatto una buona partita, è un giocatore importante, penso che anche Mancini abbia fatto un'ottima partita. Ho fiducia in tutti i miei giocatori, è vero che Mancini e Smalling hanno fatto bene, ma anche Fazio ha giocato bene la scorsa volta. È difficile per me scegliere, ma sono felice, perché abbiamo fatto qualche cambio e la squadra ha mantenuto l'idea di gioco. Meglio vincere 1-0 o 4-3? Preferisco l'1-0, non mi piace subire gol. Oggi avremmo potuto segnare di più".