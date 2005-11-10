Roma, Ghilardi e l'azzurro: "Già convocazione una soddisfazione, spero di tornare presto"

Il difensore della Roma Daniele Ghilardi ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Champions League vinto per 4-0 contro lo Slovan Bratislava.

Difesa meno battuta d'Europa e 0 gol subiti nelle ultime 2 partite.

"Soddisfazione per noi difensori, ma la fase difensiva è di tutta la squadra. Non subire gol è importante e siamo contenti così".

Che momento stai vivendo?

"Ci sono tanti giganti, sia in Nazionale che alla Roma. La convocazione è stata una soddisfazione, non sono riuscito a giocare e spero di tornarci il prima possibile".

Come ti trovi a giocare così?

"A me piace molto giocare in questo modo. Pur affrontando giocatori veloci, mi piace giocare a tutto campo uomo contro uomo e mi diverto molto".

L'anno scorso non giocasti per tutto il girone d'andata: cosa fu?

"E' stata una scolarizzazione, ho dovuto imparare un nuovo metodo di calcio e anche il livello era più alto che a Verona. Poi ho avuto più continuità e spero di averla anche quest'anno",