Roma, Ghilardi e l'azzurro: "Già convocazione una soddisfazione, spero di tornare presto"
Paolo Lora Lamia
Il difensore della Roma Daniele Ghilardi ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Champions League vinto per 4-0 contro lo Slovan Bratislava.
Difesa meno battuta d'Europa e 0 gol subiti nelle ultime 2 partite.
"Soddisfazione per noi difensori, ma la fase difensiva è di tutta la squadra. Non subire gol è importante e siamo contenti così".
Che momento stai vivendo?
"Ci sono tanti giganti, sia in Nazionale che alla Roma. La convocazione è stata una soddisfazione, non sono riuscito a giocare e spero di tornarci il prima possibile".
Come ti trovi a giocare così?
"A me piace molto giocare in questo modo. Pur affrontando giocatori veloci, mi piace giocare a tutto campo uomo contro uomo e mi diverto molto".
L'anno scorso non giocasti per tutto il girone d'andata: cosa fu?
"E' stata una scolarizzazione, ho dovuto imparare un nuovo metodo di calcio e anche il livello era più alto che a Verona. Poi ho avuto più continuità e spero di averla anche quest'anno",