Roma, Ghisolfi su Svilar: "È il nostro futuro, vogliamo rinnovare perché se lo merita"

vedi letture

"Come ho sempre detto, lui è il nostro futuro. Ha ancora due anni di contratto, ma vogliamo rinnovare perché se lo merita: Mile ha disputato una grande stagione ed è diventato un giocatore importante del club", così il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, intercettato dal Corriere dello Sport il merito al futuro di Mile Svilar. La Roma è perfettamente consapevole che l’entourage di Svilar si stia muovendo per tutelare i propri interessi. Ma conosce anche la volontà del portiere, che a Roma sta benissimo

Ghisolfi ha già incontrato più volte l'entourage del giocatore, molto numeroso e attivo nei negoziati. La prima offerta giallorossa è stata rispedita al mittente. La controproposta? Un ingaggio da circa 4 milioni netti a stagione, più commissioni importanti per gli agenti. Richieste elevate, che hanno portato la Roma a prendersi del tempo per riflettere e analizzare la situazione.

In particolare, a Trigoria si chiedono se dietro le mosse dell’entourage ci siano davvero grandi club pronti a presentare offerte concrete o se si tratti solo di sondaggi esplorativi. La questione parte proprio da qui: dal mercato. Perché la Roma, come noto, non è in grado di resistere a proposte clamorose. Già la scorsa estate, De Rossi - che considera Svilar quasi un figlioccio calcistico - era stato avvisato: in caso di offerta importante, sarebbe stata presa in considerazione.

Lo scenario si ripeterà anche quest’anno. Ma oggi i parametri sono cambiati: la Roma ritiene Svilar un asset prezioso e non intende cederlo se non di fronte a una proposta eccezionale, sul modello di quella che portò Alisson al Liverpool. In altre parole: se non si superano i 50 milioni, il portiere non si muove. Le indicazioni tecniche di Ranieri e Gasperini - in attesa di capire chi siederà definitivamente sulla panchina giallorossa - confermano la volontà di puntare ancora su di lui.