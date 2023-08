Roma, Ibanez sempre più vicino all'Al Ahli. A Tolosa assente anche l'altro uomo mercato Matic

La Roma è arrivata a Tolosa, dove oggi alle 19:30 i giallorossi affronteranno in amichevole i padroni di casa. Tra i giocatori approdati in Francia non c'è Roger Ibanez: il difensore brasiliano - riporta Sky Sport - è quindi sempre più vicino all'Al Ahli. Out anche il centrocampista Nemanja Matic per una questione legata alla sua gestione fisica, seppur anch'egli al centro dei rumors di mercato (c'è il Rennes). Presenti invece il GM Tiago Pinto e la CEO Lina Souloukou.