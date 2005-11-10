Roma, il calendario completo del prossimo campionato
Di seguito il calendario completo della Roma per il campionato di Serie A 2026/27:
1ª giornata (22/23 agosto): Roma - Fiorentina
2ª giornata (29/30 agosto): Lecce - Roma
3ª giornata (5/6 settembre): Roma - Atalanta
4ª giornata (12/13 settembre): Torino - Roma
5ª giornata (19/20 settembre): Roma - Inter
6ª giornata (10/11 ottobre): Como - Roma
7ª giornata (17/18 ottobre): Roma - Genoa
8ª giornata (24/25 ottobre): Napoli - Roma
9ª giornata (28 ottobre): Roma - Cagliari
10ª giornata (31 ottobre/1° novembre): Udinese - Roma
11ª giornata (7/8 novembre): Roma - Sassuolo
12ª giornata (21/22 novembre): Parma - Roma
13ª giornata (28/29 novembre): Roma - Monza
14ª giornata (5/6 dicembre): Bologna - Roma
15ª giornata (12/13 dicembre): Lazio - Roma
16ª giornata (19/20 dicembre): Roma - Juventus
17ª giornata (2/3 gennaio): Roma - Frosinone
18ª giornata (6 gennaio): Venezia - Roma
19ª giornata (9/10 gennaio): Roma - Milan
20ª giornata (16/17 gennaio): Atalanta - Roma
21ª giornata (23/24 gennaio): Roma - Udinese
22ª giornata (30/31 gennaio): Monza - Roma
23ª giornata (6/7 febbraio): Roma - Torino
24ª giornata (13/14 febbraio): Roma - Parma
25ª giornata (20/21 febbraio): Sassuolo - Roma
26ª giornata (27/28 febbraio): Roma - Venezia
27ª giornata (6/7 marzo): Juventus - Roma
28ª giornata (13/14 marzo): Genoa - Roma
29ª giornata (20/21 marzo): Roma - Lecce
30ª giornata (3/4 aprile): Roma - Bologna
31ª giornata (10/11 aprile): Inter - Roma
32ª giornata (17/18 aprile): Roma - Lazio
33ª giornata (24/25 aprile): Frosinone - Roma
34ª giornata (1/2 maggio): Roma - Napoli
35ª giornata (8/9 maggio): Fiorentina - Roma
36ª giornata (15/16 maggio): Milan - Roma
37ª giornata (22/23 maggio): Roma - Como
38ª giornata (29/30 maggio): Cagliari - Roma