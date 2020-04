Roma, il Lipsia chiede uno sconto del 50% per Schick e l'agente è pronto a mediare

La Bundesliga guida il calcio europeo verso la ripartenza: gli allenamenti dei club hanno ripreso da un mese quasi e per il 9 maggio è preventivata la prima gara di campionato dopo lo stop per Covid-19. Anche la Roma guarda con interesse alla Germania perché con il Lipsia c'è in ballo il riscatto di Patrik Schick. Il prezzo del club giallorosso è fissato a 28 milioni di euro (29 sei i tedeschi centrano la prossima Champions League). Come scrive il portale ceco Sport, l’attuale club di Schick vuole chiedere ai giallorossi uno sconto che si aggirerà intorno al 50 per cento. “Sono molto soddisfatti di lui, le cose sono chiare” ha dichiarato l’agente dell’attaccante Pavel Paska, che la prossima settimana volerà in prima persona in Germania per portare avanti le trattative. Il ritorno alla Roma appare improbabile, ma per lasciarlo andare a titolo definitivo i giallorossi dovranno rivedere il prezzo finale. Cedere totalmente alle richieste del Lipsia, però, è impensabile in casa Roma perché incassando 14 milioni, i giallorossi incapperebbero in una minusvalenza che non possono permettersi visto il passivo in bilancio già previsto alla chiusura del prossimo esercizio il 30 giugno.