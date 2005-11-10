Roma, per Leweling operazione in salita: l'esterno tedesco non ha aperto al trasferimento

La nuova offerta da 35 milioni di euro più bonus presentata allo Stoccarda non basterà, rivela Sky Sport: la Roma non ha ricevuto il via libera definitivo di Jamie Leweling. L’esterno tedesco non ha aperto al trasferimento e l’operazione quindi non dovrebbe finalizzarsi, specie coi tempi stretti che ormai rimangono a disposizione.