Roma, per Leweling operazione in salita: l'esterno tedesco non ha aperto al trasferimento
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La nuova offerta da 35 milioni di euro più bonus presentata allo Stoccarda non basterà, rivela Sky Sport: la Roma non ha ricevuto il via libera definitivo di Jamie Leweling. L’esterno tedesco non ha aperto al trasferimento e l’operazione quindi non dovrebbe finalizzarsi, specie coi tempi stretti che ormai rimangono a disposizione.
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