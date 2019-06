© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Roma guarda in casa Torino per la difesa della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i giallorossi sono infatti interessati sia a Lyanco che a Kevin Bonifazi, con quest'ultimo che è stato controriscattato proprio ieri dalla SPAL e adesso è in attesa di conoscere il proprio futuro. I rapporti tra i due club non sono però buoni, visto il passaggio di Petrachi alla Roma.