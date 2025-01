Roma, Mancini: "Vedere i tifosi felici è la cosa più bella, questo derby deve darci la spinta"

Gianluca Mancini, difensore della Roma, commenta così ai microfoni di DAZN il successo nel derby con la Lazio: "Troppo bello festeggiare dopo ogni derby, vedere i tifosi felici è la cosa più bella di questa serata. Ci voleva, i derby sono partite a parte, sono sempre tre punti non abbiamo vinto il campionato ma ce lo meritavamo".

Questa vittoria può essere quella svolta?

"Abbiamo fatto veramente poco nel girone d'andata, 23 punti per una squadra come la Roma sono troppo pochi. Questa vittoria nel derby deve darci la spinta per risalire la classifica".

Quanto è importante quel gol per Pellegrini?

"L'ho visto soffrire per il momento ma felice da capitano per i risultati che stavamo facendo, stasera ha fatto un grandissimo gol e sono felicissimo per lui perché se lo merita".

Cosa ha portato Ranieri?

"Il mister ha portato serenità e tranquillità, stiamo lavorando bene. L'unico scivolone è stato a Como, in questa città è importante ritrovare la serenità perché i tifosi sono il 60/70% per noi".

Il gruppo sta facendo la differenza?

"Siamo un bel gruppo, anche nei momenti più duri non abbiamo mai mollato".