Roma, Mancini dopo il rinnovo: "Sensazione bellissima. Un legame intenso, sopra ogni cosa"

Si chiude con il lieto fine la lunga trattativa tra la Roma e Gianluca Mancini. Nella giornata di ieri il difensore giallorosso ha infatti rinnovato il proprio contratto fino al 2029, prolungando il legame con il club capitolino e confermandosi uno dei punti fermi del progetto tecnico di Gian Piero Gasperini.

Lo stesso giocatore, sui propri canali social, ha commentato il prolungamento con la Roma: "Questi colori vanno oltre. Più grandi di tutto, nel mio cuore e nelle mie vene dal primo giorno qui alla Roma. Insieme, ancora insieme: è una sensazione bellissima, ogni volta come fosse la prima. Una tifoseria unica al mondo, una città straordinaria, un club fantastico, i compagni, una squadra e uno staff che sono ormai famiglia, ogni singola persona che lavora a Trigoria ed è grande parte di tutto questo. La Roma per me significa questo e molto di più. Un legame intenso, forte, sopra ogni cosa".

E ancora: "Finora è stato un viaggio bellissimo… ma abbiamo tante altre pagine da scrivere insieme. Non vedo l’ora di farlo, rappresentando questi colori che amo con orgoglio e fino all’ultimo istante di ogni partita. In Italia, in Europa, nel mondo. Grazie a tutti, forza Roma!".