Roma, Matic: "Questa squadra cresce ogni giorno. Vediamo come finirà questa stagione..."

Nemanja Matic è stato uno dei più positivi nel successo di ieri della Roma sul Feyenoord. Questo il pensiero del centrocampista giallorosso ai canali ufficiali del club: "Una grande battaglia, contro una squadra che gioca molto bene e sa sempre cosa vuole in campo. Penso che abbiamo fatto una grande grande partita e dato il 100%, meritando di giocarci la semifinale e siamo molto felici".

Quanto è cresciuta la squadra durante la stagione?

"Sta crescendo molto giorno dopo giorno. Siamo in zona Champions in campionato, dobbiamo giocarci la semifinale di Europa League... Vediamo come finirà questa stagione".