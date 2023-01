Roma, Matic: "Zaniolo grandissimo calciatore, sarebbe un bene se restasse qui"

Il centrocampista della Roma Nemanja Matic parla così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sullo Spezia: “Zaniolo? Questa non è una domanda per me, sono solo un giocatore della squadra, posso solo dire che è un giocatore di grande talento e non posso dire di più. Per me sarebbe un bene se rimanesse qui, è un grande giocatore ed è importante per noi. Vediamo”.

Mourinho è cambiato?

“È sempre lo stesso, è una persona molto emotiva, è difficile lavorare con lui. Quando si vince è più facile, quando si perde è dura”.

Lei è cambiato rispetto a prima?

“Non so, questa è una domanda per il mister. Il GPS dice che corro sempre uguale”.

Come funziona il rapporto con Cristante in mezzo al campo?

“Penso che quando giochiamo insieme lo facciamo bene, aiutiamo la squadra. Siamo giocatori che corrono tanto, giocatori da squadra. Il nostro lavoro è fare sempre il massimo, dobbiamo continuare così”.

Champions più vicina ora?

“Non è facile ma sappiamo che giocare in Champions nella prossima stagione è molto importante per noi, per il club, per i tifosi. Vediamo, daremo tutto per giocarla nella prossima stagione”.