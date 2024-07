Roma, mercato da più di 100 milioni: Abraham per finanziare gli ultimi due acquisti

vedi letture

Il mercato estivo della Roma è stato scoppiettante, come non accadeva da diversi anni. Certamente è stata fin qui la sessione più costosa dell'era Friedkin, che nello specifico hanno speso 26 milioni per Soulé, 5 per Angeliño, 4,5 per Dahl, 23 per Le Fèe e 1,5 per il giovane Sangaré: totale 60 milioni, ai quali si aggiungeranno almeno i 32 per Dovbyk (trattativa agli sgoccioli). Il tetto dei 100 milioni di investimenti, considerando che - come fatto capire da De Rossi dopo l'amichevole persa con il Tolosa - mancano ancora il terzino destro e un altro attaccante, verrà dunque superato.

Per centrare gli ultimi due obiettivi di mercato, dunque, serve prima un'operazione in uscita. Come riporta il Corriere dello Sport, il principale candidato alla cessione è Tammy Abraham, che guadagna 6 milioni netti e comincerebbe la stagione come centravanti di riserva. Sin qui però i sondaggi dal Milan e da qualche squadra inglese non si sono spinti oltre l’idea di un prestito non vincolato, mentre la Roma chiede 25 milioni. Con il passare delle settimane, qualcosa si dovrebbe muovere. Inoltre, altri due elementi che possono portare nelle casse giallorosse denaro da reinvestire sul mercato - non essendo incedibili per De Rossi - sono Nicola Zalewski ed Edoardo Bove.