Abraham, gol al Sunderland e riscatto: appena 200 minuti con l'Aston Villa da fine gennaio

Al Villa Park oggi è andato in scena uno dei match più divertenti della Premier League di questa stagione. L'Aston Villa contro il Sunderland, due squadre che hanno segnato sette gol in 90 minuti, mandando in estasi i tifosi presenti e gli spettatori attaccati al televisore per assistere alla 33^ giornata del campionato inglese. Da 3-1, i ragazzi di Emery si sono ritrovati 3-3 con due fiammate avversarie di Hume e Isidor, poi dal nulla il colpo vincente di Tammy Abraham.

L'uomo della domenica, il match winner che non ti aspetti, entrato al minuto 80 per sostituire Watkins (doppietta) e capace di rifilare al Sunderland la rete del 4-3 al terzo minuto di recupero superati i tempi regolamentari. Una zampata decisiva e l'esultanza, con la mano a battere sul cuore e sullo stemma dell'Aston Villa per celebrare tre punti di colossale rilevanza. Con questo risultato, infatti, i Villans hanno agganciato il Manchester United al terzo posto con 58 punti, staccando il Liverpool corsaro alle spalle.

L'ex Roma Digne a scodellare un cross dalla sinistra per un altro ex giallorosso e Milan Abraham, da rapace d'area ad avventarsi sul pallone, toccandolo quanto bastava per battere Roefs. Al rientro negli spogliatoi, dopo aver rilasciato le dichiarazioni da risolutore del match è stato ripreso dai canali social dell'Aston Villa con un messaggio diretto ai tifosi e al club: mano sul petto, in evidenza il simbolo dei Lions. E il grido: "Forza Aston Villa".

Questo per Abraham è solo il secondo gol in Premier League, seppur arrivato a metà stagione in Inghilterra, all'Aston Villa dopo aver lasciato il Besiktas nella finestra di mercato invernale (fine gennaio). Traguardo, tuttavia, raggiunto in 10 apparizioni da 208 minuti complessivi. Dunque da seconda scelta di mister Emery. Contro il Bologna nei quarti di ritorno di Europa League, sempre in casa, ha confezionato un assist e contribuito al 4-0 che ha qualificato la squadra in semifinale.