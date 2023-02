Roma, Mourinho: "Salisburgo squadra da Champions. E' il primo tempo, serve atteggiamento top"

Il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato ai canali ufficiali del club in vista del match contro il Salisburgo: "Il Salisburgo è una squadra da Champions, se guardi le statistiche di tanti giocatori, giovani ma con già molte gare di Champions. E' una squadra piena di qualità, se vuoi sapere dove trovare giovani di qualità è lì. Quanto conterà spirito e atteggiamento? Io mi aspetto questo sempre, quando l'atteggiamento non è top è sempre una sorpresa per me. Possiamo avere i nostri limiti, ma la mentalità è sempre positiva. Sappiamo delle difficoltà della partita e che è solo il primo tempo in attesa del secondo in casa, ma l'atteggiamento sarà fondamentale. I tifosi? Abbiamo già fatto tre gare in Serie A senza di loro e ovviamente non è lo stesso. In Europa ci sono sempre stati, anche a Bodo. In tutto quello che abbiamo fatto, come vincere la Conference, li abbiamo sempre avuti dietro".