Roma, Mourinho su Dybala: "Adduttore non è ancora ok. Palomino? Con lui colpo traumatico"

In conferenza stampa, il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato delle condizioni di Paulo Dybala dopo il problema all'adduttore e il colpo subito questa sera con Palomino: "Prima di tutto sta male sull'adduttore, non ha avuto tempo per recuperare. Dopo il fallo di Palomino è rimasto come un giocatore in meno. È un problema traumatico, ma per Abisso non è successo niente. Ma non abbiamo perso né per il sole, né per l'arbitro".