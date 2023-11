Roma, Mourinho: "Vittoria Slavia ultrameritata. Qualcuno non ha il mio livello di professionalità"

Di seguito l'intervento del tecnico della Roma, José Mourinho, in conferenza stampa a Praga dopo il ko contro lo Slavia:

“Vittoria ultra meritata dello Slavia Praga, noi abbiamo meritato la sconfitta. In questa partita c’è una squadra che merita di vincere e una che merita la sconfitta. Ho fatto una piccola analisi con i giocatori appena è finita la gara, che di solito non faccio perché mi piace aspettare. Ho sentito che potevo parlare con la squadra. Ho deciso che nessuno dei giocatori parlerà alla stampa oggi. Non mi è piaciuto niente, solo Bove. Mi è piaciuto il suo atteggiamento, la sua concentrazione. Parlare degli altri? Preferisco parlare a loro”.

Può essere che i giocatori, vivendo Roma più di te, sentono il derby in maniera maggiore al punto da snobbare la gara di oggi?

“Non è possibile vivere la città di Roma più di me, anche se sei nato a Trigoria. La mia professionalità è di una dimensione che è impossibile che una persona locale viva il club più di me. Oltre al fatto che Roma è speciale per me, il modo in cui lavoro è impossibile che sentano il derby più di me. Quello che è possibile, è che qualcuno di loro non abbia lo stesso livello di professionalità che ho io. La partita più importante era oggi. Ho lasciato Dybala fuori perché aveva bisogno, anche Cristante, gioca sempre. I cambi che ho fatto ero necessari, senza pensare alla prossima. Abbiamo perso tutti i duelli, i difensori sembravano fossero gli attaccanti avversari, non è possibile, sono super dispiaciuto. Anche se vincessimo il derby non dimentico questa sconfitta di oggi. L’ho persa in un modo orribile. La colpa è mia”.

Ora il primato del girone non dipenderà più dalla Roma. Come aveva preparato la partita di oggi?

“Non abbiamo fatto nulla. Loro hanno giocato nella stesso modo con il quale hanno cercato di giocare la partita di Roma. Oggi ci sono riusciti, nella prima no perché è noi che eravamo in controllo. Dopo una partita orribile come questa, non mi piacerebbe parlare. La gara era preparata con Zalewski da quinto e con El Shaarawy in una posizione più in avanti. Ma non è stata questa la colpa di questa partita. I duelli, la prima palla, la seconda palla, esseri concentrati: l’unico a fare ciò e ad aver giocato è stato Bove. La colpa oggi è mia, la partita è stata orribile. Per quelli scaramantici c’è una cosa positiva: con il Bodo la prima stagione, con il Ludogorets nella seconda e adesso con lo Slavia. Ma io non sono scaramantico, qualcuno magari è felice percché ogni anno facciamo una performance di questo livello”.