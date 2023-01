Roma, né Mourinho né Foti: nel post-Milan parlano solamente i giocatori

Particolare scelta comunicativa della Roma, che nel post-partita non ha fatto parlare né l'allenatore Jose Mourinho né il suo vice Salvatore Foti, suo sostituto in panchina questa sera per la sfida contro il Milan. A parlare ai microfoni della sala stampa e delle tv il difensore Roger Ibanez, autore del primo dei due gol, e l'esterno Nicola Zalewski oltre a Tammy Abraham dal campo.