Roma, niente amichevole contro il Tottenham. Al posto dei giallorossi scelto il Lione City Sailors

La notizia era nell'aria già da diversi giorni ma ora è arrivata un'ulteriore conferma: la Roma non giocherà l'amichevole contro il Tottenham in programma il prossimo 26 luglio a Singapore nella Tiger Cup. Il club giallorosso non ha ancora ufficializzato l'annullamento, la notizia arriva quindi dagli organizzatori della partita. Al posto della Roma sarà il Lion City Sailors (club di Singapore) ad affrontare il Tottenham nella Tiger Cup il prossimo 26 luglio.

Alla base della scelta, come noto, il mancato pagamento dell'anticipo previsto dagli accordi per la tournèè in Asia: i giallorossi hanno annullato il viaggio e completeranno in Portogallo la propria preparazione, con partenza prevista per il 22 luglio.