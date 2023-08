Roma, non solo Nottingham Forest su Ibanez: anche l'Aston Villa ha effettuato un sondaggio

Roger Ibanez è il prescelto in casa Roma per ricavare il gruzzoletto necessario per arrivare all'attaccante tanto desiderato da José Mourinho. Il difensore brasiliano è in uscita, ha attirato a sé gli occhi della Premier League e dalla sua cessione il club capitolino spera di ottenere almeno una trentina di milioni.

Non solo Nottingham Forest

Non è una novità l'interesse del Nottingham Forest, la società che più di tutti si è mossa in maniera concreta. Ma sempre dalla Premier League, stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, sarebbe arrivato un sondaggio anche da parte dell'Aston Villa. In pole, comunque, restano i Tricky Trees. La concorrenza dei Villans potrebbe però fare gioco alla Roma, affinché si scateni un'asta.