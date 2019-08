Roma, Nzonzi dice di no alla cessione in prestito

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ultime sul mercato in mediana in casa giallorossa: gli arrivi di Diawara e Veretout, il centrocampo della Roma, nel nuovo 4-2-3-1 di Fonseca si è infoltito. Cristante, Pellegrini e Nzonzi gli altri che si contendono una maglia. Per questa ragione, il centrocampista transalpino è quello più indicato per una eventuale cessione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Nzonzi ha detto no a qualsiasi cessione in prestito.