Roma, tutti pazzi per Ndicka: anche il Newcastle si iscrive alla corsa per il difensore

Evan Ndicka continua a essere uno dei nomi più chiacchierati in casa Roma in vista della sessione estiva di mercato. Il centrale ivoriano rappresenta infatti un patrimonio importante per il club giallorosso, che in caso di cessione realizzerebbe una plusvalenza totale dopo averlo acquistato a parametro zero nell'estate del 2023.

Negli ultimi mesi il difensore ha attirato l'attenzione di diverse società europee. Sul suo profilo si sono mossi club di primo piano come Inter, Tottenham e Olympique Marsiglia, anche se al momento non risultano trattative concrete o negoziazioni avanzate con la dirigenza romanista. Dall'Inghilterra, però, arrivano ulteriori conferme sull'interesse della Premier League. Secondo quanto riferito dai media inglesi, anche il Newcastle avrebbe inserito Ndicka tra gli obiettivi da monitorare con attenzione in vista della prossima stagione.

I Magpies starebbero seguendo da vicino l'evoluzione della situazione del centrale classe 1999, valutando la possibilità di affondare il colpo qualora si aprissero margini per una trattativa. Per ora si tratta soltanto di un interesse esplorativo, ma la sensazione è che il nome di Ndicka possa diventare uno dei più caldi del mercato romanista nelle prossime settimane. La Roma osserva gli sviluppi e sa di avere tra le mani un giocatore molto richiesto, il cui futuro potrebbe presto intrecciarsi con quello di diversi club europei.