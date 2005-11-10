Ufficiale Innesto danese in mezzo al campo per la Napoli Women: Carstensen ha firmato

La classe 2001, di origini coreane, arriva a titolo definitivo ed è alla prima esperienza nel nostro calcio.

"La Napoli Women comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive della calciatrice Mie Jung Carstensen". Con questa nota il club partenopeo ha annunciato un altro rinforzo in vista della prossima stagione di Serie A: "Centrocampista danese, classe 2001 e di origini coreane, Mie arriva in azzurro dal New York Athletic Club, pronta a vivere la sua prima esperienza nel calcio italiano". La calciatrice ha firmato un contratto biennale con le partenopee.

Le prime parole di Caestensen ai canali ufficiali del club

Queste le sue prime parole da calciatrice della Napoli Women: "Fin dal mio arrivo tutti mi hanno fatto sentire la benvenuta. Le mie compagne, lo staff tecnico e tutte le persone del club sono state straordinarie e mi hanno aiutata ad ambientarmi in un nuovo Paese. Abbiamo già svolto i primi allenamenti e ogni giorno mi sento sempre più a mio agio, aumentando ancora di più l'entusiasmo per questa nuova stagione. Sono felice di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera e di continuare a crescere, sia come calciatrice che come persona, qui alla Napoli Women. Darò tutto per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi e non vedo l'ora di scendere in campo per questo club e per i nostri tifosi. Rendiamo questa stagione speciale. Forza Napoli!".