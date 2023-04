Roma, Pellegrini: "Abbiamo provato a giocare, l'Atalanta no. Non meritavamo la sconfitta"

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport dopo il ko per 3-1 rimediato in casa dell'Atalanta: "Secondo me non abbiamo fatto la nostra miglior partita, ma non credo che meritassimo la sconfitta. Sapevamo che non era semplice contro una squadra con grande intensità come l'Atalanta. Gli episodi hanno deciso la partita. Gli infortuni pesano ma la forza di questo gruppo è quella di ritrovarsi nei momenti difficili, ritrovandosi nei momenti difficili. Oggi ho visto una Roma che provava a giocare e l'Atalanta che pensava a difendersi. Noi abbiamo giocato anche giovedì ma non ho visto assolutamente una squadra stanca. Siamo venuti a Bergamo per vincere. Rui Patricio? È un grande campione e un ragazzo fantastico. Non penso che un errore cambierà nulla di quello che pensiamo di lui. La Roma ha il dovere di lottare fino alla fine, come gruppo per ogni obiettivo. La mia condizione fisica? Mi sento bene e ho anche ritrovato la leggerezza che mi mancava. Avrei comunque preferito uscire dal campo come il peggiore ma con la vittoria per la Roma".