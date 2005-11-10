Roma, Pellegrini e il ritorno: "Serviva tempo, non sono partito allo stesso livello degli altri"

Lorenzo Pellegrini è tornato. Il centrocampista della Roma, alla vigilia della partita di Champions League con lo Slovan Bratislava, ne parla così: “Io sto bene, sono molto tranquillo mentalmente e al lavoro fisicamente. Il fatto di non essere stato in campo per tanto tempo richiedeva, soprattutto inizialmente, un reintegro con il giusto tempo.

Mi mancava e mi manca di alzare il livello fisico. Inizialmente è stato più difficile, non ero al livello dei compagni. Però stiamo continuando a lavorare e sono molto contento e tranquillo. Si lavora bene, è un gruppo eccezionale: in settimana si va forte e la domenica si va ancora più forte”.

Pellegrini ha poi parlato della scelta di un contratto soltanto annuale: “È una scelta che ha fatto la società e che io ho accettato, semplicemente”.