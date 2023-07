Roma, Pinto lavora per Scamacca e Renato Sanches. Pronta l'offerta al PSG

In casa Roma il mercato procede a passi brevi ma decisi e l'arrivo in Algarve di Tiago Pinto, general manager club, è servito più che altro per relazione Mourinho anche sullo stato delle trattative aperte. Scamacca da una parte, Renato Sanches dall’altra. Sono loro i due giocatori che la Roma punta di portare a casa per completare la rosa e chiudere il cerchio, tra attacco e centrocampo, come ricorda la Gazzetta dello Sport.

Offerta pronta ma non ancora formalizzata per il portoghese

Negli ultimi discorsi con il club parigino, la Roma ha fatto sapere di essere pronta a pagare il prestito oneroso (1-2 milioni di euro) per l'ex Bayern Monaco, con un eventuale diritto di riscatto fissato tra i 12 ed i 13 milioni. Il portoghese non è partito per l'Asia con i compagni e continua ad allenarsi con gli indesiderati parigini proprio in Francia.