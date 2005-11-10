Roma, Pisilli: "Un onore indossare la fascia, cerco di crescere insieme alla squadra"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 23:15Serie A
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20.10.2026 23:15Serie A
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Il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Champions League vinto per 4-0 contro lo Slovan Bratislava.
Pellegrini ti dà la fascia e dopo un minuto segni.
"Per me è stato un onore, oggi mancava tanta gente che l'ha indossata prima di me ed è stato bello".
Cosa c'è di diverso in te e nella squadra?
"Stiamo crescendo molto come squadra, l'altro anno era il primo col mister. Cerco di crescere con la squadra, quando c'è da attaccare lo faccio e quando c'è da difendere cerco di essere tosto in fase difensiva".
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