Poggi: "Roma, ora ci si chieda come si possono prendere tre gol così"

L'ex calciatore Paolo Poggi è stato ospite della radio di Tuttomercatoweb.com. Di seguito riportiamo le sue parole rilasciate durante la trasmissione Maracanà, partendo dall'analisi sulla rocambolesca sconfitta della Roma contro il Real Madrid:

Quale è stato il fattore che ha portato alla rimonta del Real Madrid a Roma?

"Va premiata l'intuizione di Mourinho nelle sostituzioni, anche se i meriti vanno ai giocatori che hanno interpretato quei minuti in maniera perfetta. In partite come queste sono i calciatori e le giocate individuali a fare la differenza".

Che analisi può trarre la Roma da questa partita?

"Le discussioni che si terranno sarà su come si possano prendere tre gol da calcio d'angolo. Questa è la chiave, più che quella della tenuta fisica, per quanto la questione della gestione fisica delle squadre italiane rispetto a quelle europee sia un tema. Ribadisco però che in questa partita il ragionamento sarà sull'aver subito tre gol da calcio d'angolo".

In questo momento cambieresti Gasperini per Mourinho?

"Assolutamente no".

Fra le quattro sconfitte delle italiane qual è stata la peggiore?

"Quella dell'Inter, che è stata anche quella più inaspettata. Non voglio dire che sia stata imbarazzante, ma l'Inter è la nostra migliore squadra e ha subìto in maniera esagerata. Con gli anni in Italia abbiamo perso dei giocatori con alcune caratteristiche e avremo bisogno di tempo per risollevarci. Non dobbiamo pensare che possa bastare prendere due o tre calciatori per cambiare le cose, ma bensì servirebbe uno sviluppo molto più radicato".

Lautaro si è infortunato e ritornerà fra più di un mese. Quanto peserà per l'Inter?

"L'Inter ha delle alternative valide, ma Lautaro è Lautaro. Non penso subiranno ripercussioni in campionato, ma in Europa le cose saranno differenti. Anche con il Brugge due dei tre gol li ha fatti lui".

Anche il Napoli è uscito sconfitto, ma si è parlato soprattutto dei diverbi fra Allegri e De Bruyne. C'è aria di turbolenza in casa azzurra?

"De Bruyne è un valore aggiunto quando le cose vanno bene e invece è impegnativo quando le cose vanno un po' peggio. Un po' di allarme c'è, perché a livello comunicativo mi sembra che non ci sia unità. A volte magari servirebbero nello spogliatoio un paio di "schiaffoni" per riprendersi. A livello di calendario ora non ci sarà da sottovalutare la gara contro il Venezia, dato che Nicola spesso riesce ad incidere nelle squadre in lotta per la salvezza".