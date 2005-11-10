L'Udinese si aggrappa a Davis con la Roma, Poggi: "Ma ci si aspetta tutto da lui"

Fra poche ore la sfida fra l'Udinese di Kosta Runjaic e la Roma di Gian Piero Gasperini. Il tecnico dei friulani ha incassato la fiducia del club, ma serve una scossa dopo un inizio di stagione complicato. Il doppio ex della sfida ha rilasciato una intervista a Il Messaggero Veneto nel corso della quale ha preso le difese di Davis: "Se soffre l’assenza del gol? Non credo che influenza il suo rendimento. L’attaccante ci prova, a volte non riesce a concretizzare", ha dichiarato.

Poi ha fatto notare: "Per Davis è importante che ci sia un supporto, come quello che ha dato Zaniolo. Lo è anche a livello psicologico per sentirsi un po’ meno responsabilizzato, visto che ci si aspetta tutto da lui. A mio parere Davis va aiutato. Chakvetadze azanzato? È un giocatore un po’ sottovalutato. Credo che la continuità di rendimento porterà il giorgiano a migliorarsi. Lo ritengo un giocatore che ha qualcosa di interessante, e quindi vediamo se saprà crescere".

Sulle sfide a Roma prima e Venezia poi, ha spiegato: "La Roma cercherà di fare una partita dominante con la sua solita intensità. Solitamente attacca con tanti giocatori, ma non si può dire che la non subisca. Credo che ci voglia tanto coraggio perché l’importante è non subirla. Contro le squadre di Gasperini si può giocare in due modi e se subisci la partita la perdi di sicuro. Se invece si gioca con coraggio si può arrivare al risultato sperando di ottenere qualcosa di più di una squadra comunque più forte. Venezia? Di solito il Venezia non fa la partita, ma resta una squadra stretta e compatta con una capacità di verticalizzare importante".